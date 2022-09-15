Бонуччи: «Игрокам «Ювентуса» нужно заткнуться и много работать»

Защитник и капитан туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал домашнее поражение от лиссабонской «Бенфики» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Итальянцы неожиданно уступили на своем поле со счетом 1:2.

«Сейчас наша игра на спаде. Пока не могу сказать, с чем именно это связано. Может, физика или психология. Мы должны заткнуться и много работать. Свист болельщиков вполне обоснован. Нам нечего сказать в свое оправдание. Но у нас в команде собраны отличные футболисты, которым по силам изменить положение вещей», - передает слова Бонуччи пресс-служба УЕФА.

После двух туров «старая синьора» не набрала очков и занимает третье место в группе ЛЧ.