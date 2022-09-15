Нерес рассказал, как «Бенфике» удалось обыграть «Ювентус»

Форвард лиссабонской «Бенфики» Давид Нерес прокомментировал победу над туринским «Ювентусом» в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Португальцы выиграли в Италии со счетом 2:1.

«Горжусь своей командой. На старте матча мы ощущали большое давление и не справились. Но затем постепенно поверили в свои силы и начали показывать свой футбол. «Бенфика» взяла игру в свои руки и во втором тайме показала, на что способна.

Я всегда выкладываюсь на 100 процентов. Мой гол был совершенно особенным. Я очень доволен, что забил», - передает слова бразильца пресс-служба УЕФА.

В третьем туре «Бенфика» встретится с «ПСЖ».