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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» принял решение по Аллегри после провального старта в ЛЧ

 
15 Сентября 2022 • 11:22 Комментировать
Ювентус
1:2
Бенфика
окончен

Руководство туринского «Ювентуса» не планирует увольнять главного тренера команды Массимилиано Аллегри после неудачного старта в Лиге чемпионов. В домашнем матче второго тура групповой стадии «старая синьора» на домашнем поле потерпела поражение от лиссабонской «Бенфики» со счетом 1:2.

Как стало известно журналистам Sky Sport Italia, в клубе разочарованы результатами команды, но при этом по-прежнему доверяют нынешнему тренерскому штабу. Боссы «Ювентуса» дадут время Аллегри на исправление ситуации.

Напомним, что в первом туре туринская команда на выезде проиграла «ПСЖ» (1:2). В следующем матче ЛЧ «Ювентус» встретится с «Маккаби» (Хайфа).

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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