«Ювентус» принял решение по Аллегри после провального старта в ЛЧ

Руководство туринского «Ювентуса» не планирует увольнять главного тренера команды Массимилиано Аллегри после неудачного старта в Лиге чемпионов. В домашнем матче второго тура групповой стадии «старая синьора» на домашнем поле потерпела поражение от лиссабонской «Бенфики» со счетом 1:2.

Как стало известно журналистам Sky Sport Italia, в клубе разочарованы результатами команды, но при этом по-прежнему доверяют нынешнему тренерскому штабу. Боссы «Ювентуса» дадут время Аллегри на исправление ситуации.

Напомним, что в первом туре туринская команда на выезде проиграла «ПСЖ» (1:2). В следующем матче ЛЧ «Ювентус» встретится с «Маккаби» (Хайфа).