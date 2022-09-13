​Аллегри рассказал, в чём проблема «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о проблемах его команды. На старте сезона туринцы не балуют фанатов хорошими результатами.

«Это то, что мы обсуждали, - нам нужно найти баланс. Если ты не можешь забить, то ты должен хотя бы не пропустить. Не обидно, если первый тайм закончился со счётом 0:0. Нельзя пропускать голы. Если у тебя не получается забить, это не значит, что ты должен пропустить первым. Нужно думать об этом, нужно быть спокойными и сосредоточенными. Иногда мы теряем терпение, это проблема. Нужно иметь баланс в течение 95 минут матча», - сказал Аллегри на пресс-конференции.

В среду, 14 сентября, «Ювентус» примет «Бенфику» в Лиге чемпионов.