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Лига чемпионов

Нуну Гомеш считает, что «ПСЖ» выиграет свою группу в Лиге чемпионов

 
14 Сентября 2022 • 13:29 Комментировать (1)
Ювентус
...
Бенфика
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Через 7 ч. 5 мин.

Бывший нападающий «Бенфики» и сборной Португалии Нуну Гомеш поделился мнением о лигочемпионской группе в которой выступает его бывший клуб.

Напомним, в одной группе с «Бенфикой» выступают «ПСЖ», «Ювентус» и «Маккаби» из Хайфы.

«Думаю, «ПСЖ» выиграет группу, поэтому «Ювентус» с «Бенфикой» будут бороться за второе место. «Бенфика» отлично начала сезон, «Ювентус» сейчас играет неубедительно, но они остаются «Ювентусом», — приводит слова Гомеша Gazzetta dello Sport.

Матч «Ювентус» — «Бенфика» состоится сегодня, 14 сентября. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. На данный момент возглавляет группу H именно португальский клуб, а следом идут парижане. 
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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ювентус ПСЖ Нуну Гомеш
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