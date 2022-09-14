Нуну Гомеш считает, что «ПСЖ» выиграет свою группу в Лиге чемпионов

Бывший нападающий «Бенфики» и сборной Португалии Нуну Гомеш поделился мнением о лигочемпионской группе в которой выступает его бывший клуб.

Напомним, в одной группе с «Бенфикой» выступают «ПСЖ», «Ювентус» и «Маккаби» из Хайфы.

«Думаю, «ПСЖ» выиграет группу, поэтому «Ювентус» с «Бенфикой» будут бороться за второе место. «Бенфика» отлично начала сезон, «Ювентус» сейчас играет неубедительно, но они остаются «Ювентусом», — приводит слова Гомеша Gazzetta dello Sport.

Матч «Ювентус» — «Бенфика» состоится сегодня, 14 сентября. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. На данный момент возглавляет группу H именно португальский клуб, а следом идут парижане.