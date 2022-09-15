Тренер «Бенфики» назвал заслуженной победу над «Ювентусом»

Рулевой лиссабонской «Бенфики» Роджер Шмидт высказался о победе над туринским «Ювентусом» в гостевом матче второго тура Лиги чемпионов. Португальцы выиграли со счетом 2:1.

«Юве» смог забить быстрый гол, но затем мы сумели перехватить инициативу. Команда добавила интенсивности, плюс нас очень хорошо поддерживали болельщики. Нам удалось сравнять счет, а во втором тайме мы повернули ход игры в свою пользу. Мои подопечные отлично сражались и заслуженно победили», - передает слова тренера O Jogo.

После двух сыгранных туров «Бенфика» занимает второе место в группе с шестью очками. «Ювентус» пока не набрал ни одного балла и располагается на третьей строчке.