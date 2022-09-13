Аллегри: «Нужно забыть о «Салернитане» и двигаться дальше»

Главный тренер «Ювентуса» поделился мыслями в преддверии матча Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

Встреча прошедшего тура Серии А между «Ювентусом» и «Салернитаной» (2:2) завершилась скандалом, однако рулевой «бьянконери» предлагает сконцентрироваться на следующей игре.

«Нам необходимо проявить единство и уважение к сопернику. Тему «Салернитаны» пора закрыть – возвращаться к этому не имеет смысла, сейчас наши мысли заняты Лигой чемпионов.

Мы потеряли слишком много очков в чемпионата, хотя, думаю, заслуживали большего. У нас ещё будет время на реабилитацию. Сейчас мы очень нуждаемся в поддержке болельщиков», – отметил Аллегри.