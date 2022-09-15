Туринский «Ювентус» впервые в своей истории потерпел два поражения в двух стартовых матчах ЛЧ кряду

Туринский «Ювентус» - один из самых титулованных клубов Европы, выигрывавший Лигу чемпионов, и еще три раза в современной истории турнира игравший в финале самого престижного клубного турнира «Старого Света», переживает очевидный кризис.

В первом матче нового сезона ЛЧ он проиграл парижскому «ПСЖ» со счетом 1:2, но то было в гостях, и то все-таки был «ПСЖ» с Месси, Мбаппе и Неймаром. Во втором туре «Ювентус» повел в счете, но затем «Бенфика» забила два мяча кряду и выиграла матч.

Как выяснилось, «Ювентус» впервые в своей истории проиграл оба стартовых матча Лиги чемпионов кряду, ранее такого с туринцами не случалось.