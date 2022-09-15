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Лига чемпионов

Аллегри не боится увольнения

 
15 Сентября 2022 • 04:37 Комментировать
Ювентус
1:2
Бенфика
окончен

Туринский «Ювентус» - один из самых титулованных клубов Европы, выигрывавший Лигу чемпионов, и еще три раза в современной истории турнира игравший в финале самого престижного клубного турнира «Старого Света», переживает очевидный кризис.

Вполне очевидно, что он затягивается, а значит, у наставника клуба Массимилиано Аллегри нет идей по поводу его преодоления. Тем не менее, он не опасается увольнения из «Ювентуса».

- Моя работа под угрозой? Нет, не думаю. Трудные моменты - это часть нашей профессии. Сейчас надо работать, - цитирует слова Аллегри итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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