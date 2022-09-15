Аллегри: «После второго гола «Бенфики» игра встала»

Туринский «Ювентус» - один из самых титулованных клубов Европы, выигрывавший Лигу чемпионов, и еще три раза в современной истории турнира игравший в финале самого престижного клубного турнира «Старого Света», переживает очевидный кризис.

В первом матче нового сезона ЛЧ он проиграл парижскому «ПСЖ» со счетом 1:2, а во втором туре «Ювентус» повел в счете, но затем «Бенфика» забила два мяча кряду и выиграла матч. Наставник туринского клуба Массимилиано Аллегр прокомментировал итоги игры.

- В первые 20 минут все было хорошо, но потом постепенно начались сложности. А после второго гола игра вообще встала. Мы могли пропустить еще, не было игры. Сейчас надо сохранять хладнокровие и думать о следующем матче чемпионата, - цитирует Аллегри La Gazzetta Dello Sport.