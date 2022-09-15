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Лига чемпионов

Аллегри: «После второго гола «Бенфики» игра встала»

 
15 Сентября 2022 • 04:06 Комментировать
Ювентус
1:2
Бенфика
окончен

Туринский «Ювентус» - один из самых титулованных клубов Европы, выигрывавший Лигу чемпионов, и еще три раза в современной истории турнира игравший в финале самого престижного клубного турнира «Старого Света», переживает очевидный кризис.

В первом матче нового сезона ЛЧ он проиграл парижскому «ПСЖ» со счетом 1:2, а во втором туре «Ювентус» повел в счете, но затем «Бенфика» забила два мяча кряду и выиграла матч. Наставник туринского клуба Массимилиано Аллегр прокомментировал итоги игры.

 - В первые 20 минут все было хорошо, но потом постепенно начались сложности. А после второго гола игра вообще встала. Мы могли пропустить еще, не было игры. Сейчас надо сохранять хладнокровие и думать о следующем матче чемпионата, - цитирует Аллегри La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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окончен Маккаби Хайфа 1:3 ПСЖ 10.50 6.50 1.25
окончен Челси 1:1 Ред Булл Зальцбург 1.35 5.50 8.00
окончен Копенгаген 0:0 Севилья 2.02 4.00 3.00
окончен Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д 1.30 5.50 7.60
окончен Ювентус 1:2 Бенфика 2.30 3.35 3.15
окончен Рейнджерс 0:3 Наполи
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