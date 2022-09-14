«Бенфика» переиграла «Ювентус» в Турине

Ещё недавно грозный «Ювентус» продолжает удивлять. В домашнем матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» туринцы очень быстро открыли счет. Леандро Паредес подал со штрафного, и Аркалиуш Милик головой вколотил мяч в сетку. Гости тут же начали давить на чужие позиции и добились успеха. В конце тайма Рафа Силва с дуги штрафной пробил в каркас ворот, а вскоре Жоау Мариу переиграл голкипера с 11-метровой отметки. После перерыва Рафа Силва с центра штрафной наносил удар, и после сэйва вратаря Давид Нерес добавил мяч в сетку. Португальцы и дальше давили, но мяч упорно не шел в цель. В концовке «Ювентус» начал что-то создавать, но игру не спас - 1:2.

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