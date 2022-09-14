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Лига чемпионов

«Бенфика» переиграла «Ювентус» в Турине

 
14 Сентября 2022 • 23:56 Комментировать (5)
Ювентус
1:2
Бенфика
окончен

Ещё недавно грозный «Ювентус» продолжает удивлять. В домашнем матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» туринцы очень быстро открыли счет. Леандро Паредес подал со штрафного, и Аркалиуш Милик головой вколотил мяч в сетку. Гости тут же начали давить на чужие позиции и добились успеха. В конце тайма Рафа Силва с дуги штрафной пробил в каркас ворот, а вскоре Жоау Мариу переиграл голкипера с 11-метровой отметки. После перерыва Рафа Силва с центра штрафной наносил удар, и после сэйва вратаря Давид Нерес добавил мяч в сетку. Португальцы и дальше давили, но мяч упорно не шел в цель. В концовке «Ювентус» начал что-то создавать, но игру не спас - 1:2.

Протокол игры  
Ювентус1:2Бенфика
(1:0) Милик Аркадиуш4'  
  43'Мариу Жоау (1:1)
  55'Нерес Давид (1:2)
Перин Маттиа  45'Бремер ГлейсонБонуччи ЛеонардоДанило Луис  59'Куадрадо Хуан 58' (Ди Мария Анхель ( 58') Костич Филип 70' (Кин Мойзе ( 70') Маккенни УэстонПаредес Леандро  73'Миретти Фабио  42' 58' (Де Шильо Маттиа ( 58') Милик Аркадиуш 70' (Фаджоли Николо ( 70') Влахович Душан
Запасные: Ругани ДаниэлеПинсольо КарлоГатти ФедерикоГарофани ДжованниСоуле МатиасБарбьери Томмазо
Влаходимос ОдиссеасБах Александр  26'Силва АнтониуОтаменди НиколасГримальдо АлехандроФлорентину  86'Зидан Энцо 81' (Эурснес Фредрик ( 81') Нерес Давид 81' (Шикинью Франциску ( 81') Силва Рафа 86' (Гонсалвеш Диогу ( 86') Мариу Жоау  45' 86' (Дракслер Юлиан ( 86') Рамуш Гонсалу 82' (Муса Петар ( 82')
Запасные: Араухо ПерейраБернарду ПаулуПиньо РодригоБрукс ДжонЖилберто ЖуниорЛейте ЭлтонРистич Михайло
14 сентября. Стадион "Альянц Стэдиум".

Видео

1:0. Гол Аркадиуша Милика (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Аркадиуша Милика (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:1. Гол с пенальти Жоау Мариу (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:1. Гол с пенальти Жоау Мариу (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:2. Гол Давида Нереса (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:2. Гол Давида Нереса (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ювентус
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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FORZAYOU
15 Сентября 2022 в 00:22
Кин - это предвестник апокалипсиса. Вышел на поле- значит кабздец... Позорище
CELTIC FROST
15 Сентября 2022 в 00:06
А почему удивлять? Бенфика сейчас получше. что показывают и результаты последних лет. К сожалению для болельщиков Ювентуса. ни тренер. ни состав сейчас в целом не тянут.
Juventissimo
15 Сентября 2022 в 00:02
Пора телевизионщикам начинать снимать сериал " Как убивали Ювентус". В главное роли, естественно, будет Макс Аллегри. Актер второй роли - Андреа Аньелли. Не думал, что когда-нибудь скажу такое, но эти два ... по-настоящему начинают меня бесить. Два идиота, причём первый - откровенный трус.
Promt Roman
15 Сентября 2022 в 00:02
Юве ужасен. Аллегри надо продлевать.
sagittarius
14 Сентября 2022 в 23:59
В игре Ювентуса ничего нового. Игры нет вообще. Собственно после того, как на поле появились необстрелянный Фаджоли и деревянный спаситель отечества Мойзе Xpeн, стало всё понятно с этой игрой. Осталось проиграть Маккаби и можно будет сконцентрироваться на сериАле. Спасибо команде и Аллегри за очередной обocpaнный вечер.
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окончен Шахтёр Донецк 1:1 Селтик
окончен Милан 3:1 Динамо Загреб 1.37 5.00 8.50
окончен Реал Мадрид 2:0 РБ Лейпциг
окончен Маккаби Хайфа 1:3 ПСЖ 10.50 6.50 1.25
окончен Челси 1:1 Ред Булл Зальцбург 1.35 5.50 8.00
окончен Копенгаген 0:0 Севилья 2.02 4.00 3.00
окончен Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д 1.30 5.50 7.60
окончен Ювентус 1:2 Бенфика 2.30 3.35 3.15
окончен Рейнджерс 0:3 Наполи
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