«Бенфика» переиграла «Ювентус» в Турине

Ещё недавно грозный «Ювентус» продолжает удивлять. В домашнем матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» туринцы очень быстро открыли счет. Леандро Паредес подал со штрафного, и Аркалиуш Милик головой вколотил мяч в сетку. Гости тут же начали давить на чужие позиции и добились успеха. В конце тайма Рафа Силва с дуги штрафной пробил в каркас ворот, а вскоре Жоау Мариу переиграл голкипера с 11-метровой отметки. После перерыва Рафа Силва с центра штрафной наносил удар, и после сэйва вратаря Давид Нерес добавил мяч в сетку. Португальцы и дальше давили, но мяч упорно не шел в цель. В концовке «Ювентус» начал что-то создавать, но игру не спас - 1:2.
Протокол игры
|(1:0) Милик Аркадиуш4'
|43'Мариу Жоау (1:1)
|55'Нерес Давид (1:2)
Перин Маттиа• 45'Бремер Глейсон•Бонуччи Леонардо•Данило Луис• 59'Куадрадо Хуан58' (Ди Мария Анхель (58') •Костич Филип70' (Кин Мойзе (70') •Маккенни Уэстон•Паредес Леандро• 73'Миретти Фабио 42'58' (Де Шильо Маттиа (58') •Милик Аркадиуш70' (Фаджоли Николо (70') •Влахович Душан
Влаходимос Одиссеас•Бах Александр• 26'Силва Антониу•Отаменди Николас•Гримальдо Алехандро•Флорентину• 86'Зидан Энцо81' (Эурснес Фредрик (81') •Нерес Давид81' (Шикинью Франциску (81') •Силва Рафа86' (Гонсалвеш Диогу (86') •Мариу Жоау 45'86' (Дракслер Юлиан (86') •Рамуш Гонсалу82' (Муса Петар (82')
14 сентября. Стадион "Альянц Стэдиум".
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