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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «Аллегри не может решить проблемы «Ювентуса»

 
15 Сентября 2022 • 11:30 Комментировать
Ювентус
1:2
Бенфика
окончен

Известный итальянский специалист Фабио Капелло поделился мнением о домашнем поражении туринского «Ювентуса» от португальской «Бенфики» (1:2) в матче второго тура группового этапа ЛЧ.

«Очень непростой матч для «Юве», туринцам не удалось вернуться в игру после пропущенных мячей. Команда отлично начала, но затем попросту не успевала за темпом соперника. На поле совершенно не было баланса.

Сейчас туринцы переживают непростой момент. Раньше у Аллегри была другая команда. Теперь же он не может найти курс решения проблем», - передает слова Капелло Tuttosport.

В двух турах Лиги чемпионов «Ювентус» потерпел два поражения.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Ювентус Массимилиано Аллегри
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