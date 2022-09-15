Капелло: «Аллегри не может решить проблемы «Ювентуса»

Известный итальянский специалист Фабио Капелло поделился мнением о домашнем поражении туринского «Ювентуса» от португальской «Бенфики» (1:2) в матче второго тура группового этапа ЛЧ.

«Очень непростой матч для «Юве», туринцам не удалось вернуться в игру после пропущенных мячей. Команда отлично начала, но затем попросту не успевала за темпом соперника. На поле совершенно не было баланса.

Сейчас туринцы переживают непростой момент. Раньше у Аллегри была другая команда. Теперь же он не может найти курс решения проблем», - передает слова Капелло Tuttosport.

В двух турах Лиги чемпионов «Ювентус» потерпел два поражения.