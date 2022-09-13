​Ди Мария восстановился – Аллегри

В ходе предматчевой пресс-конференции перед игрой с «Бенфикой» в Лиге чемпионов главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о кадровой ситуации.

«Мы вылечили Анхеля ди Марию, но я не знаю, начнёт ли он матч с первых минут. У Алекса Сандро появились проблемы после пенальти в последней игре. Посмотрим, сможет ли он восстановиться к игре Серии А с «Монцей». Локателли и Рабио отсутствуют», - сказал Аллегри журналистам.

Матч «Ювентус» - «Бенфика» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт в среду, 14 сентября. Стартовый свисток футболисты услышат в 22:00 по московскому времени.