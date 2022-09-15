Кассано: «Бенфика» выглядела как «Барселона» Гвардиолы на фоне такого «Ювентуса»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано продолжает нещадно критиковать «Ювентус».

Туринский коллектив потерпел очередную неудачу, уступив в родных стенах португальской «Бенфике» (1:2) в поединке Лиги чемпионов.

«Бенфика» выглядела как «Барселона» Гвардиолы на фоне этого «Ювентуса». У португальской команды действительно есть идеи, у «бьянконери» – нет. Очередной позорный матч, Аллегри пора проснуться. Посмотрим, как он будет оправдываться в дальнейшем», – написал в социальных сетях Кассано.

На счету «Ювентуса» ноль набранных очков после двух туров группового этапа Лиги чемпионов. В Серии А команда Массимилиано Аллегри одержала всего две победы в шести встречах.