Нуну Гомеш считает, что Влахович похож на Холанна

Бывший нападающий «Бенфики» и сборной Португалии Нуну Гомеш поделился мнением о форварде «Ювентуса» Душане Влаховиче.

По мнению опытного португальца, 22-летний серб обладает всеми качествами для того, чтобы в будущем стать одним из лучших нападающих Европы. Также Гомеш сравнил Влаховича с нападающим «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингом Холанном.

«Он уже является одним из самых многообещающих форвардов. Время на его стороне, и он ещё способен стать лучше. У него схожие характеристики с Холанном», — приводит слова Гомеша La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Влахович провёл в составе туринской команды шесть матчей, отметившись в них четырьмя забитыми мячами.