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Чемпионат Италии. Серия А

Нуну Гомеш считает, что Влахович похож на Холанна

 
14 Сентября 2022 • 14:03 Комментировать (1)
Ювентус
...
Бенфика
1 3.30 X 3.95 2 1.90
Через 7 ч. 5 мин.

Бывший нападающий «Бенфики» и сборной Португалии Нуну Гомеш поделился мнением о форварде «Ювентуса» Душане Влаховиче.

По мнению опытного португальца, 22-летний серб обладает всеми качествами для того, чтобы в будущем стать одним из лучших нападающих Европы. Также Гомеш сравнил Влаховича с нападающим «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингом Холанном.

«Он уже является одним из самых многообещающих форвардов. Время на его стороне, и он ещё способен стать лучше. У него схожие характеристики с Холанном», — приводит слова Гомеша La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Влахович провёл в составе туринской команды шесть матчей, отметившись в них четырьмя забитыми мячами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Нуну Гомеш Душан Влахович Эрлинг Холанн
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ЮВЕНТУС БЕНФИКА
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Комментарии (1)
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Alex1972
14 Сентября 2022 в 14:53
Да, похожи... Братья...
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