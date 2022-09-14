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Лига чемпионов

Модрич стал самым возрастным полевым игроком «Реала» в ЛЧ с 1965 года

 
14 Сентября 2022 • 23:01 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
РБ Лейпциг
2-й тайм

Хорватский полузащитник Лука Модрич стал самым возрастным полевым игроком мадридского «Реала» в Лиге чемпионов со времён Ференца Пушкаша.

9 сентября Модричу исполнилось 37 лет. Сегодня он вышел в стартовом составе «Реала» в матче с «РБ Лейпцигом» и стал самым возрастным полевым игроком «сливочных» в ЛЧ с 1965 года.

Ференц Пушкаш в 1965 году вышел на поле против шотландского «Килманорка» в возрасте 38 лет и 229 дней. Тогда турнир ещё носил название Кубок европейских чемпионов.

В матче между «Реалом» и «Лейпцигом» перерыв. Счёт пока не открыт. В другом матче группы «Шахтёр» и «Селтик» сыграли вничью – 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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РЕАЛ МАДРИД РБ ЛЕЙПЦИГ
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