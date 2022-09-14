Модрич стал самым возрастным полевым игроком «Реала» в ЛЧ с 1965 года

Хорватский полузащитник Лука Модрич стал самым возрастным полевым игроком мадридского «Реала» в Лиге чемпионов со времён Ференца Пушкаша.

9 сентября Модричу исполнилось 37 лет. Сегодня он вышел в стартовом составе «Реала» в матче с «РБ Лейпцигом» и стал самым возрастным полевым игроком «сливочных» в ЛЧ с 1965 года.

Ференц Пушкаш в 1965 году вышел на поле против шотландского «Килманорка» в возрасте 38 лет и 229 дней. Тогда турнир ещё носил название Кубок европейских чемпионов.

В матче между «Реалом» и «Лейпцигом» перерыв. Счёт пока не открыт. В другом матче группы «Шахтёр» и «Селтик» сыграли вничью – 1:1.