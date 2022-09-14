Анчелотти назвал состав «Реала» на домашний матч против «РБ Лейпцига»

Мадридский «Реал» идёт за восьмой подряд победой в рамках всех турниров нынешнего сезона. Карло Анчелотти объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов УЕФА против «РБ Лейпцига».

Итальянский специалист на «Сантьяго Бернабеу» доверится следующим футболистам: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Начо, Чуамени, Модрич, Камавинга, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор.

Отметим, что «королевскому» клубу до сих пор не может помочь Карим Бензема, получивший небольшую травму в первом туре главного еврокубка против «Селтика». Заменявший его против «Мальорки» Эден Азар, несмотря на гол и ассист в Шотландии, из основного состава выпал.

Напомним, что встреча мадридского «Реала» против «РБ Лейпцига» начнется в 22:00 по московскому времени.

