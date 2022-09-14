Без Бензема грустно: «Реал» в концовке выстрадал победу над «Лейпцигом»

«Реал» принимал «Лейпциг» в рамках второго тура Лиги чемпионов.

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Нкунку не смог замкнуть опасный прострел с фланга (видео). Лига чемпионов. Футбол Опасная атака хозяев (видео). Лига чемпионов. Футбол 1:0. Гол Федерико Вальверде (видео). Лига чемпионов. Футбол 2:0. Гол Марко Асенсио (видео). Лига чемпионов. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол Large modal ×

Не «дожил» Доменико Тедеско до матча на «Сантьяго Бернабеу». Даже обидно за экс-наставника «Спартака», что уволили его за неделю до гостевого матча против действующего победителя Лиги чемпионов – мадридского «Реала». На эту игру повёз «Лейпциг» уже Марко Розе, ударно дебютировавший на посту главного тренера «быков» - со счётом 3:0 была разгромлена дортмундская «Боруссия». У «Реала» же белая полоса и не заканчивалась, со старта сезона «короли» выиграли все семь матчей.

«Лейпциг» хозяева тоже захотели взять малой кровью. По крайней мере, особого старания и огня в действия футболистов «Реала» замечено не было. Мадридцы взяли мяч под контроль, но комбинировали вяло, неохотно. Без Карима Бензема не хватало остроты и конкретики, Винисиус с Родриго много перемещались впустую. На этом фоне отлично смотрелись Нкунку и Вернер. Быстро и резко ныряли за спины защитникам. Так Кристофер вышел на рандеву с Куртуа, но не смог того переиграть. А Тимо простреливал/бил в направлении дальнего угла, но в ворота не попал.

Контратаки «Лейпцига» вообще оставили хорошее впечатление, только вот не смогли изменить счёт на табло. Под конец тайма «Реал» немного собрался, поддавил, но тоже без блеска. Однажды Лука Модрич технично пальнул с дуги штрафной площади, пустив мяч совсем рядом со штангой. В раздевалке Карло Анчелотти напихал футболистам за излишнюю пассивность, «Реал» в первые 15 минут второго тайма забегал побыстрее, но и тут безрезультатно.

Забеги Родриго и Винисиуса без особых проблем прерывала оборона «Лейпцига», а в позиционных атаках «Реал» увязал на подступах к штрафной площади немцев. Чтобы хоть как-то разбудить ситуацию Папа Карло выпустил Марко Асенсио, и как раз он упустил отличный шанс открыть счёт. Вальверде отпасовал на Родриго, тот сыграл в центр штрафной на Винисиуса, который попытался перекинуть Гулачи, но попал во вратаря. На добивание подоспел Асенсио, опять же «черпачком» закинувший мяч над перекладиной.

Скупо играл «Реал», однако победу всё-таки вымучил. За 10 минут до конца основного времени Винисиус с левого фланга сыграл на Вальверде, Феде убрал мяч под левую и пробил в дальний от себя угол, не оставив шансов Гулачи – 1:0. Но и одним голом не ограничился мадридский «Реал», одержавший восьмую победу в восьмом матче сезона. В компенсированное уже время отличился Марко Асенсио, идеально пробивший после передачи Тони Кросса на дугу штрафной площади - 2:0.