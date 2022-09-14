Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Без Бензема грустно: «Реал» в концовке выстрадал победу над «Лейпцигом»

 
14 Сентября 2022 • 23:52 Комментировать (4)
Реал Мадрид
2:0
РБ Лейпциг
окончен

«Реал» принимал «Лейпциг» в рамках второго тура Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Реал Мадрид2:0РБ Лейпциг
(1:0) Вальверде Федерико80'  
(2:0) Асенсио Марко90'  
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль  84'Рюдигер АнтониоНачо ФернандесАлаба Давид 81' (Менди Ферлан ( 81') Модрич Лука 81' (Кроос Тони ( 81') Чуамени ОрельенКамавинга Эдуардо 64' (Асенсио Марко ( 64') Вальверде ФедерикоРодриго 85' (Диас Мариано ( 85') Винисиус Жуниор 85' (Себальос Дани ( 85')
Запасные: Одриосола АльвароАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо Хесус
Гулачи ПетерСимакан Мохамед 75' (Хенрихс Бенджамин ( 75') Орбан ВиллиДиалло АбдуРаум ДавидАйдара Амаду  73' 75' (Кампль Кевин ( 75') Шлагер Ксавер  90'Нкунку Кристофер  82'Форсберг Эмиль 81' (Андре Силва ( 81') Собослаи ДоминикВернер Тимо 81' (Поульсен Юссуф ( 81')
Запасные: Гвардиол ЙошкоХальстенберг МарсельНовоа УгоБласвих Янис
14 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

Видео

Нкунку не смог замкнуть опасный прострел с фланга (видео). Лига чемпионов. Футбол
Нкунку не смог замкнуть опасный прострел с фланга (видео). Лига чемпионов. Футбол
Опасная атака хозяев (видео). Лига чемпионов. Футбол
Опасная атака хозяев (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Федерико Вальверде (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Федерико Вальверде (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:0. Гол Марко Асенсио (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:0. Гол Марко Асенсио (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

Не «дожил» Доменико Тедеско до матча на «Сантьяго Бернабеу». Даже обидно за экс-наставника «Спартака», что уволили его за неделю до гостевого матча против действующего победителя Лиги чемпионов – мадридского «Реала». На эту игру повёз «Лейпциг» уже Марко Розе, ударно дебютировавший на посту главного тренера «быков» - со счётом 3:0 была разгромлена дортмундская «Боруссия». У «Реала» же белая полоса и не заканчивалась, со старта сезона «короли» выиграли все семь матчей.

«Лейпциг» хозяева тоже захотели взять малой кровью. По крайней мере, особого старания и огня в действия футболистов «Реала» замечено не было. Мадридцы взяли мяч под контроль, но комбинировали вяло, неохотно. Без Карима Бензема не хватало остроты и конкретики, Винисиус с Родриго много перемещались впустую. На этом фоне отлично смотрелись Нкунку и Вернер. Быстро и резко ныряли за спины защитникам. Так Кристофер вышел на рандеву с Куртуа, но не смог того переиграть. А Тимо простреливал/бил в направлении дальнего угла, но в ворота не попал.

Контратаки «Лейпцига» вообще оставили хорошее впечатление, только вот не смогли изменить счёт на табло. Под конец тайма «Реал» немного собрался, поддавил, но тоже без блеска. Однажды Лука Модрич технично пальнул с дуги штрафной площади, пустив мяч совсем рядом со штангой. В раздевалке Карло Анчелотти напихал футболистам за излишнюю пассивность, «Реал» в первые 15 минут второго тайма забегал побыстрее, но и тут безрезультатно.

Забеги Родриго и Винисиуса без особых проблем прерывала оборона «Лейпцига», а в позиционных атаках «Реал» увязал на подступах к штрафной площади немцев. Чтобы хоть как-то разбудить ситуацию Папа Карло выпустил Марко Асенсио, и как раз он упустил отличный шанс открыть счёт. Вальверде отпасовал на Родриго, тот сыграл в центр штрафной на Винисиуса, который попытался перекинуть Гулачи, но попал во вратаря. На добивание подоспел Асенсио, опять же «черпачком» закинувший мяч над перекладиной.

Скупо играл «Реал», однако победу всё-таки вымучил. За 10 минут до конца основного времени Винисиус с левого фланга сыграл на Вальверде, Феде убрал мяч под левую и пробил в дальний от себя угол, не оставив шансов Гулачи – 1:0. Но и одним голом не ограничился мадридский «Реал», одержавший восьмую победу в восьмом матче сезона. В компенсированное уже время отличился Марко Асенсио, идеально пробивший после передачи Тони Кросса на дугу штрафной площади - 2:0.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид РБ Лейпциг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
14 Сентября 2022 в 23:59
лучше вообще не пишите обзор, чем писать такой бред.....Вернер - полный ноль, распиаренный игрок......
Именно бразильцы организовали гол в конце игры, а суперФедя мастерски разобрался в завершении эпизода,....РМ играл прагматично, довольно уверенно, то что игра не шла - заслуга не Лейпцига, а "полудетских" ошибок в пасах самого Реала, ошибались все, даже Модрич, в простейших ситуациях......
CELTIC FROST
15 Сентября 2022 в 00:03
ну играли так себе. а Вернер. тем не менее. в свое врем сыграл важную роль в победе твоему "любимому" Челси в ЛЧ
NOBODY
15 Сентября 2022 в 00:05
мы все-таки говорим про теперешний матч, когда и где он отжигал меня не волнует совершенно......а по игре, я уже написал, главную проблему, плюс, я больше чем уверен, была установка тренера...такая же прагматика как и в финале ЛЧ с Ливером....потому что вполне себе отдавали инициативу без зазрения совести немцам,.....
Vladik1993-25
14 Сентября 2022 в 23:57
3 очка не пахнут!!)) идём дальше
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Шахтёр Донецк 1:1 Селтик
окончен Милан 3:1 Динамо Загреб 1.37 5.00 8.50
окончен Реал Мадрид 2:0 РБ Лейпциг
окончен Маккаби Хайфа 1:3 ПСЖ 10.50 6.50 1.25
окончен Челси 1:1 Ред Булл Зальцбург 1.35 5.50 8.00
окончен Копенгаген 0:0 Севилья 2.02 4.00 3.00
окончен Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д 1.30 5.50 7.60
окончен Ювентус 1:2 Бенфика 2.30 3.35 3.15
окончен Рейнджерс 0:3 Наполи
Все матчи
Новости
14 Сентября
23:57 · Лига чемпионов
Одного старания мало: «Маккаби» из Хайфы пропустил трижды от «ПСЖ» 1
23:57 · Лига чемпионов
«Рейнджерс» в меньшинстве не выстоял против «Наполи»
23:56 · Лига чемпионов
Холанн стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил в ворота своей бывшей команды в турнире
23:56 · Лига чемпионов
«Бенфика» переиграла «Ювентус» в Турине 5
23:56 · Лига чемпионов
«Ред Булл Зальцбург» испортил Портеру дебют в «Челси» 3
23:54 · Лига чемпионов
«Копенгаген» и «Севилья» выдали унылые нули
23:43 · Лига чемпионов
Жиру: «Чуть разочарован заменой»
23:28 · Лига чемпионов
Стерлинг заработал 250-е очко по системе «гол плюс пас» во взрослой карьере
23:17 · Лига чемпионов
Месси - первый игрок, который забивает в 18 сезонах Лиги чемпионов
23:14 · Лига чемпионов
«Берегу его» - Пиоли прокомментировал недовольство Жиру своей заменой
23:09 · Лига чемпионов
Месси побил рекорд Роналду в Лиге чемпионов
23:01 · Лига чемпионов
Модрич стал самым возрастным полевым игроком «Реала» в ЛЧ с 1965 года
22:59 · Лига чемпионов
Пиоли доволен, но хотел бы побольше голов
22:53 · Лига чемпионов
Пиоли не видит «особой разницы между Серией А и Лигой чемпионов»
22:47 · Лига чемпионов
В Милане болельщика загребского «Динамо» пырнули ножом
Все новости
Рекомендуем