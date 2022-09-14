Анчелотти назвал сильные стороны «РБ Лейпцига»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от встречи с немецким «РБ Лейпцигом» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Важный матч для нас. У соперника был плохой старт, но недавно они провели отличный поединок с «Боруссией». Это хорошая и техничная команда. «Реалу» нужно показать хороший футбол, чтобы добиться положительного результата. Уделим внимание обороне, ведь у «РБ Лейпцига» хорошая атака. За них играет Нкунку, который был великолепен в прошлом сезоне», - цитирует итальянца пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 14 сентября. Начало – 22:00 мск.