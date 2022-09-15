Анчелотти выиграл свой сотый матч в Лиге чемпионов

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов мадридский «Реал» успешно добыл еще три очка, обыграв дома «Ред Булл Лейпциг». Успех принесли два поздних гола - Вальверде забил на 80-й минуте, а Асенсио - на 90-й.

Таким образом, игроки «Реала» обеспечили итальянскому наставнику мадридского клуба, Карло Анчелотти, сотую победу в Лиге чемпионов. По этому показателю он уступает лишь Алексу Фергюсону, но уже в этом году Анчелотти, весьма вероятно, сравняется или даже превзойдет того, так как до этого нужны еще две победы в четырех оставшихся матчах группового раунда.

Есть и другой тренер, который вскоре может опередить Фергюсона - вряд ли в этом году, но в этом сезоне. Хосеп Гвардиола имеет уже 95 побед в Лиге чемпионов на своем счету, и его команда выступает ничуть не хуже «Реала».