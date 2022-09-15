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Лига чемпионов

Анчелотти выиграл свой сотый матч в Лиге чемпионов

 
15 Сентября 2022 • 02:35 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
РБ Лейпциг
окончен

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов мадридский «Реал» успешно добыл еще три очка, обыграв дома «Ред Булл Лейпциг». Успех принесли два поздних гола - Вальверде забил на 80-й минуте, а Асенсио - на 90-й.

Таким образом, игроки «Реала» обеспечили итальянскому наставнику мадридского клуба, Карло Анчелотти, сотую победу в Лиге чемпионов. По этому показателю он уступает лишь Алексу Фергюсону, но уже в этом году Анчелотти, весьма вероятно, сравняется или даже превзойдет того, так как до этого нужны еще две победы в четырех оставшихся матчах группового раунда.

Есть и другой тренер, который вскоре может опередить Фергюсона - вряд ли в этом году, но в этом сезоне. Хосеп Гвардиола имеет уже 95 побед в Лиге чемпионов на своем счету, и его команда выступает ничуть не хуже «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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окончен Реал Мадрид 2:0 РБ Лейпциг
окончен Маккаби Хайфа 1:3 ПСЖ 10.50 6.50 1.25
окончен Челси 1:1 Ред Булл Зальцбург 1.35 5.50 8.00
окончен Копенгаген 0:0 Севилья 2.02 4.00 3.00
окончен Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д 1.30 5.50 7.60
окончен Ювентус 1:2 Бенфика 2.30 3.35 3.15
окончен Рейнджерс 0:3 Наполи
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