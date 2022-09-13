Розе назвал игрока «Реала», против которого «невозможно защищаться»

Главный тренер «РБ Лейпцига» отдельно отметил Винисиуса Жуниора в преддверии матча с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

Бразильский вингер стал одним из героев прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов, забив победный гол «Реала» в финале с «Ливерпулем». Старт новой кампании 22-летний лидер «сливочных» отметил забитым мячом в ворота «Селтика».

«В «Реале» выступает такой невероятный игрок, как Винисиус Жуниор – против него просто невозможно защищаться, – рассказывает наставник «РБ Лейпцига». – Исключительный футболист, но не единственный, кого стоит опасаться в составе «Реала». Меня будет интересовать не столько результат, сколько игра моей команды», – отметил Розе.