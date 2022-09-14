Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Мадридский «Реал» не проигрывает немецким командам в Лиге чемпионов уже 11 матчей

 
14 Сентября 2022 • 21:03 Комментировать
Реал Мадрид
...
РБ Лейпциг
Через 0 ч. 2 мин.

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов мадридский «Реал» готовится принять в домашнем матче «РБ Лейпциг», и, следует заметить, что статистика благоволит испанской стороне - мадридцы не проигрывают немецким командам в Лиге чемпионов уже одиннадцать матчей кряду.

За это время они выиграли семь матчей и четырежды сыграли вничью, забив в общей сложности 27 голов. Это резко контрастирует с неудачами «Барселоны», которая в то же время, уступила семь из последних восьми матчей против мюнхенской «Баварии».

Следить за матчем между «Реалом» и «РБ Лейпцигом» можно будет в формате онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД РБ ЛЕЙПЦИГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Шахтёр Донецк 1:1 Селтик
окончен Милан 3:1 Динамо Загреб 1.37 5.00 8.50
14.09  22:00 Реал Мадрид ... РБ Лейпциг 1.59 4.60 5.20
14.09  22:00 Маккаби Хайфа ... ПСЖ 15.00 8.60 1.16
14.09  22:00 Челси ... Ред Булл Зальцбург 1.37 5.40 7.80
14.09  22:00 Копенгаген ... Севилья 3.55 3.45 2.15
14.09  22:00 Манчестер Сити ... Боруссия Д 1.21 7.40 12.00
14.09  22:00 Ювентус ... Бенфика 2.24 3.45 3.30
14.09  22:00 Рейнджерс ... Наполи 4.10 3.85 1.86
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Сентября
21:38 · Лига чемпионов
«Шахтёр» отстоял ничью в матче с «Селтиком»
21:36 · Лига чемпионов
«Милан» на классе разобрался с «Динамо» Загреб
21:30 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига чемпионов
«Маккаби» Хайфа - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига чемпионов
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига чемпионов
«Ювентус» - «Бенфика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига чемпионов
«Челси» - «Ред Булл Зальцбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига чемпионов
«Копенгаген» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига чемпионов
«Рейнджерс» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:22 · Лига чемпионов
Эванилсон: Холанн забьёт «Боруссии» эксклюзив
21:04 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» - «Боруссия»: Холанн выйдет с первых минут против бывшей команды
21:03 · Лига чемпионов
Мадридский «Реал» не проигрывает немецким командам в Лиге чемпионов уже 11 матчей
20:59 · Лига чемпионов
Анчелотти назвал состав «Реала» на домашний матч против «РБ Лейпцига»
20:54 · Лига чемпионов
Анчелотти готовится одержать 100-ю победу в Лиге чемпионов
19:15 · Лига чемпионов
«Шахтёр» - «Селтик»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
Все новости
Рекомендуем