Мадридский «Реал» не проигрывает немецким командам в Лиге чемпионов уже 11 матчей

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов мадридский «Реал» готовится принять в домашнем матче «РБ Лейпциг», и, следует заметить, что статистика благоволит испанской стороне - мадридцы не проигрывают немецким командам в Лиге чемпионов уже одиннадцать матчей кряду.

За это время они выиграли семь матчей и четырежды сыграли вничью, забив в общей сложности 27 голов. Это резко контрастирует с неудачами «Барселоны», которая в то же время, уступила семь из последних восьми матчей против мюнхенской «Баварии».

Следить за матчем между «Реалом» и «РБ Лейпцигом» можно будет в формате онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.