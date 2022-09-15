Анчелотти высказался о победе «Реала»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал домашнюю победу над немецким «РБ Лейпцигом» (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Отличная победа «Реала», хоть нам и пришлось помучиться в первом тайме. Важно, что мы внимательно сыграли в защите. В первой половине встречи команда показывала медленный футбол, но после перерыва стала действовать намного энергичнее. Вальверде сейчас в отличной форме, он отлично проявил себя в штрафной гостей», - передает слова итальянского тренера пресс-служба УЕФА.

После двух туров «Реал» с шестью очками лидирует в своей группе.