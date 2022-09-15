Куртуа рассказал о словах Анчелотти в перерыве матча с «РБ Лейпцигом»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, как повлияли на команду слова главного тренера Карло Анчелотти в перерыве матча Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпцига».

«В перерыве Анчелотти объяснил нам, что он хотел бы изменить в игровой схеме. После его указаний команда стала играть лучше. Может, мы не стали показывать более атакующий футбол, но создали моменты и реализовали их», - передает слова бельгийского вратаря пресс-служба УЕФА.

Матч завершился победой «королевского» клуба со счетом 2:0. После двух проведенных туров подопечные Анчелотти лидируют в своей группе.