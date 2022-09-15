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Лига чемпионов

Куртуа рассказал о словах Анчелотти в перерыве матча с «РБ Лейпцигом»

 
15 Сентября 2022 • 07:49 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
РБ Лейпциг
окончен

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, как повлияли на команду слова главного тренера Карло Анчелотти в перерыве матча Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпцига».

«В перерыве Анчелотти объяснил нам, что он хотел бы изменить в игровой схеме. После его указаний команда стала играть лучше. Может, мы не стали показывать более атакующий футбол, но создали моменты и реализовали их», - передает слова бельгийского вратаря пресс-служба УЕФА.

Матч завершился победой «королевского» клуба со счетом 2:0. После двух проведенных туров подопечные Анчелотти лидируют в своей группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Тибо Куртуа
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