Асенсио забил свой 50-й гол за мадридский «Реал»

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов мадридский «Реал» успешно добыл еще три очка, обыграв дома «Ред Булл Лейпциг». Успех принесли два поздних гола - Вальверде забил на 80-й минуте, а Марко Асенсио - на 90-й. Для 26-летнего Марко это был 50-й гол в составе мадридского гранда.

Он выступает за «Реал» с 2015 года, когда у руля «Реала» также был Карло Анчелотти, проводивший свой первый отрезок в мадридском клубе. Свой первый гол он забил летом 2016 года в матче против «Севильи» в рамках Суперкубка Европы. В том же году Асенсио дебютировал и в испанской сборной, за которую на данный момент сыграл 26 матчей.

В составе «Реала» Асенсио трижды становился чемпионом Испании, и трижды выигрывал Лигу чемпионов.