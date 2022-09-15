Куртуа высказался о победе «Реала» над «РБ Лейпцигом»

Страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о победе над «РБ Лейпцигом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Королевский» клуб выиграл со счетом 2:0, забив голы под занавес встречи.

«Реал» взял верх над сильным соперником. «РБ Лейпциг» заставил нас усердно поработать для достижения такого результата. Для нас было важно начать турнир с двух побед. Если сумеем дважды обыграть «Шахтёр», то гарантируем себе досрочный выход в плей-офф», - цитирует бельгийского вратаря пресс-служба УЕФА.

В третьем туре группового раунда подопечные Карло Анчелотти встретятся с украинским «Шахтёром», занимающим второе место.