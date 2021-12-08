Клопп подвёл итоги выступления «Ливерпуля» в групповом турнире Лиги чемпионов

«Ливерпуль» завершил групповой раунд Лиги чемпионов со 100-процентным показателем. В последнем туре мерсисайдцы на выезде одолели «Милан» со счетом 2:1. После окончания встречи наставник гостей Юрген Клопп дал комментарий представителям СМИ.

«Я горжусь игрой своих подопечных. Шесть побед подряд – это невероятный результат. В Милане мы провели отличный матч. В этот вечер «Ливерпуль» показал исключительный футбол и очень организованно защищался. Мы приезжали сюда не отбывать номер», - приводит слова Клоппа BBC Sport.

«Ливерпуль» с 18 очками финишировал на первом месте в группе В, вторую путевку в плей-офф из этого квартета завоевал «Атлетико».