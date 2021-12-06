​Клопп анонсировал ротацию состава в матче с «Миланом»

Во вторник вечером «Ливерпуль» завершит выступление на групповой стадии Лиги чемпионов матчем с «Миланом». Главный тренер английской команды Юрген Клопп анонсировал ротацию состава.

«Мы должны применить ротацию состава, и мы сделаем это. Медицинский отдел разнесёт меня, если завтра я выставлю тот же состав. Я впервые на «Сан-Сиро», и я с нетерпением жду матча», - высказался Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что «Ливерпуль» уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.

Матч между «Миланом» и «Ливерпулем» стартует 7 декабря в 23:00 по московскому времени.