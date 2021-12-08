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Лига чемпионов

​«Милан» показал второй худший результат клубов Серии А в Лиге чемпионов

08 Декабря 2021 • 08:15 Комментировать
Милан
1:2
Ливерпуль
окончен

«Милан» не мог пробиться в евровесну, финишировав на последней строчке в таблице группы В в Лиге чемпионов. В шести матчах с «Ливерпулем», «Атлетико» и «Порту» команда Стефано Пиоли раздобыла всего 4 очка.

Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, меньшее количество баллов по итогам группового этапа среди представителей Серии А в своё время набирала лишь «Рома». В сезоне 2004/2005 римляне провалились и набрали лишь одно очко в квартете с «Реалом», «Байером» и киевским «Динамо».

Теперь «Милан» сосредоточится на чемпионате Италии – там команда занимает первое место в таблице.

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Милан
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