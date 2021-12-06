​«Милан» потерял ещё двух игроков перед битвой с «Ливерпулем»

«Милан» сохраняет шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. Команде Стефано Пиоли нужно обыграть дома «Ливерпуль», а уже затем смотреть на результат параллельного поединка между «Порту» и «Атлетико».

«Милан» перед битвой с «Ливерпулем» потерял ещё двух футболистов – лазарет пополнили Пьетро Пеллегри и Рафаэл Леау. Оба игрока были заменены по ходу субботней игры чемпионата против «Салернитаны». Как сообщает Calciomercato, Пеллегри и Леау не будут готовы ко вторнику.

Также Стефано Пиоли не рассчитывает на Симона Кьяера, Давиде Калабрию, Анте Ребича, Оливье Жиру и Саму Кастильехо.

Матч «Милан» - «Ливерпуль» пройдёт во вторник, 7 декабря.