Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 203 Комментарии
Лига чемпионов

​«Милан» потерял ещё двух игроков перед битвой с «Ливерпулем»

06 Декабря 2021 • 14:53 Комментировать
Милан
...
Ливерпуль
2.03 3.85 3.35
07.12 23:00

«Милан» сохраняет шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. Команде Стефано Пиоли нужно обыграть дома «Ливерпуль», а уже затем смотреть на результат параллельного поединка между «Порту» и «Атлетико».

«Милан» перед битвой с «Ливерпулем» потерял ещё двух футболистов – лазарет пополнили Пьетро Пеллегри и Рафаэл Леау. Оба игрока были заменены по ходу субботней игры чемпионата против «Салернитаны». Как сообщает Calciomercato, Пеллегри и Леау не будут готовы ко вторнику.

Также Стефано Пиоли не рассчитывает на Симона Кьяера, Давиде Калабрию, Анте Ребича, Оливье Жиру и Саму Кастильехо.

Матч «Милан» - «Ливерпуль» пройдёт во вторник, 7 декабря.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Пьетро Пеллегри Рафаэл Леау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Декабря
14:53 · Лига чемпионов
​«Милан» потерял ещё двух игроков перед битвой с «Ливерпулем»
14:35 · Лига чемпионов
​Корреа не поможет «Интеру» в гостях у «Реала»
12:49 · Лига чемпионов
Матч «Зенит» - «Челси» обслужит бригада судей из Голландии
11:07 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» принял решение по будущему Симеоне
10:13 · Лига чемпионов
Бэйл залечил травму и может сыграть с «Интером»
05 Декабря
21:05 · Лига чемпионов
​«Шахтёр» - «Шериф»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 7 декабря 2021
20:52 · Лига чемпионов
​«Реал» - «Интер»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 7 декабря 2021
19:44 · Лига чемпионов
​«Милан» - «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 7 декабря 2021
18:59 · Лига чемпионов
​«РБ Лейпциг» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 7 декабря 2021
18:33 · Лига чемпионов
​«ПСЖ» - «Брюгге»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 7 декабря 2021
15:40 · Лига чемпионов
​Лизаразю о «Золотом мяче»-2021: «Репутация Месси сыграла огромную роль»
10:18 · Лига чемпионов
Узбекистанский журналист не включил Левандовски в топ-5 голосования за «Золотой мяч»: «Он ничего не выиграл со сборной Германии» 3 фото
09:57 · Лига чемпионов
Хави верит в победу «Барселоны» над «Баварией» 1
04 Декабря
21:53 · Италия. Серия А
​«Интер» потерял Корреа перед игрой с «Реалом»
03 Декабря
16:32 · Лига чемпионов
​«Бавария» и «Барселона» сыграют без зрителей – официально официально
Все новости
Рекомендуем