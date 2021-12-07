Пиоли: «Милан» должен воспользоваться последним шансом»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий в преддверии встречи с «Ливерпулем» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

«Соперник имеет в своем распоряжении классных форвардов. Они обладают большой скоростью и хорошей техникой. «Ливерпуль» прекрасно действует в нападении. Мы должны сыграть в обороне очень внимательно.

Это наш вечер. Мы обязаны воспользоваться последним шансом. Верю, что получится выйти в плей-офф. Команда настроена на это», - цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет в Милане на стадионе «Сан Сиро» во вторник, 7 декабря, начало – 23:00 мск.