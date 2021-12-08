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Лига чемпионов

«Ливерпуль» не сделал исключение для «Милана», победив на «Сан-Сиро»

08 Декабря 2021 • 00:56 Комментировать (2)
Милан
1:2
Ливерпуль
окончен

Давно гарантировавший себе первое место в группе «Ливерпуль» выиграл шестой матч подряд в Лиге чемпионов. В гостях у «Милана» «красные» пропустили первыми после подачи углового, когда мяч в сетку добил Фикайо Томори. В похожем ключе добавляли мяч в сетку и игроки английского коллектива, Мохамед Салах быстро сравнял счет, а Дивок Ориги принес победу - 2:1.

В итоге «Милан» с 4 очками покидает еврокубки.

Протокол игры  
Милан 1:2 Ливерпуль
(1:0) Томори Фикайо 29'    
    36' Салах Мохамед (1:1)
    55' Ориги Дивок (1:2)
Меньян Майк Калюлю Пьер   64' (Флоренци Алессандро (   64') Томори Фикайо Романьоли Алессио Тео Эрнандес Кесси Франк Тонали Сандро   59' (Салемакерс Алексис (   59') Крунич Раде   83' (Бакайоко Тьемуэ (   83') Мессьяс Жуниор Ибрагимович Златан Диас Браим   59' (Беннасер Исмаэль (   59')
Запасные: Габбия Маттео Балло-Туре Фоде Юнгдал Андреас Мальдини Даниэль Татарушану Чиприан
Алиссон Бекер Уильямс Неко Филлипс Натаниэль Конате Ибраима Цимикас Костас Окслейд-Чемберлен Алекс Мортон Тайлер Минамино Такуми Салах Мохамед   64' (Кейта Наби (   64') Ориги Дивок   80' (Фабиньо Энрике (   80') Мане Садио   64' (Гомес Джо (   64')
Запасные: Робертсон Эндрю Келлехер Каомхин Норрис Джеймс Дэвис Харви Диксон-Боннер Элайджа Матип Жоэль Брэдли Конор Александер-Арнольд Трент
07 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Милан Ливерпуль
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Комментарии (2)
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CELTIC FROST
08 Декабря 2021 в 01:58
Победа практически резервным составом - браво! Слабоваты нынче ведущие итальянские клубы. в основном...
biz_plan
08 Декабря 2021 в 01:03
Клопп может себе такое позволить - в двух матчах ЛЧ просматривать резервный состав
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окончен Аякс 4:2 Спортинг Л
окончен Боруссия Д 5:0 Бешикташ
окончен Шахтёр Донецк 1:1 Шериф
окончен Милан 1:2 Ливерпуль
окончен Реал Мадрид 2:0 Интер Милан
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08.12  23:00 Бенфика ... Динамо Киев 1.36 5.4 8.6
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08.12  23:00 Вольфсбург ... Лилль 2.02 3.55 3.75
08.12  23:00 Бавария ... Барселона 1.69 4.6 4.3
08.12  23:00 Ред Булл Зальцбург ... Севилья 2.7 3.8 2.45
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