«Ливерпуль» не сделал исключение для «Милана», победив на «Сан-Сиро»

Давно гарантировавший себе первое место в группе «Ливерпуль» выиграл шестой матч подряд в Лиге чемпионов. В гостях у «Милана» «красные» пропустили первыми после подачи углового, когда мяч в сетку добил Фикайо Томори. В похожем ключе добавляли мяч в сетку и игроки английского коллектива, Мохамед Салах быстро сравнял счет, а Дивок Ориги принес победу - 2:1.
В итоге «Милан» с 4 очками покидает еврокубки.
Протокол игры
|(1:0) Томори Фикайо 29'
|36' Салах Мохамед (1:1)
|55' Ориги Дивок (1:2)
Меньян Майк • Калюлю Пьер 64' ( Флоренци Алессандро ( 64') • Томори Фикайо • Романьоли Алессио • Тео Эрнандес • Кесси Франк • Тонали Сандро 59' ( Салемакерс Алексис ( 59') • Крунич Раде 83' ( Бакайоко Тьемуэ ( 83') • Мессьяс Жуниор • Ибрагимович Златан • Диас Браим 59' ( Беннасер Исмаэль ( 59')
Запасные: Габбия Маттео • Балло-Туре Фоде • Юнгдал Андреас • Мальдини Даниэль • Татарушану Чиприан
Алиссон Бекер • Уильямс Неко • Филлипс Натаниэль • Конате Ибраима • Цимикас Костас • Окслейд-Чемберлен Алекс • Мортон Тайлер • Минамино Такуми • Салах Мохамед 64' ( Кейта Наби ( 64') • Ориги Дивок 80' ( Фабиньо Энрике ( 80') • Мане Садио 64' ( Гомес Джо ( 64')
Запасные: Робертсон Эндрю • Келлехер Каомхин • Норрис Джеймс • Дэвис Харви • Диксон-Боннер Элайджа • Матип Жоэль • Брэдли Конор • Александер-Арнольд Трент
07 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).