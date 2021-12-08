«Ливерпуль» не сделал исключение для «Милана», победив на «Сан-Сиро»

Давно гарантировавший себе первое место в группе «Ливерпуль» выиграл шестой матч подряд в Лиге чемпионов. В гостях у «Милана» «красные» пропустили первыми после подачи углового, когда мяч в сетку добил Фикайо Томори. В похожем ключе добавляли мяч в сетку и игроки английского коллектива, Мохамед Салах быстро сравнял счет, а Дивок Ориги принес победу - 2:1.

В итоге «Милан» с 4 очками покидает еврокубки.