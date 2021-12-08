Оуэн: «Ливерпуль» не заметил соперников в группе смерти»

Экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением о выступлении подопечных Юргена Клоппа в групповом турнире Лиги чемпионов.

«Изначально это была группа смерти для «красных», однако они не заметили соперников. Команда Клоппа была намного сильнее других участников. Если бы «Ливерпуль» показал свой максимум, то соперникам пришлось бы очень несладко», - приводит слова Майкла BT Sport.

Мерсисайдский коллектив одержал победы во всех шести матчах группового этапа. «Ливерпуль» шагнул в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. Вторым в этом квартете стал мадридский «Атлетико». Далее расположились «Порту» и «Милан».