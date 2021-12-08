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Лига чемпионов

Оуэн: «Ливерпуль» не заметил соперников в группе смерти»

08 Декабря 2021 • 09:20 Комментировать (1)
Милан
1:2
Ливерпуль
окончен

Экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением о выступлении подопечных Юргена Клоппа в групповом турнире Лиги чемпионов.

«Изначально это была группа смерти для «красных», однако они не заметили соперников. Команда Клоппа была намного сильнее других участников. Если бы «Ливерпуль» показал свой максимум, то соперникам пришлось бы очень несладко», - приводит слова Майкла BT Sport.

Мерсисайдский коллектив одержал победы во всех шести матчах группового этапа. «Ливерпуль» шагнул в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. Вторым в этом квартете стал мадридский «Атлетико». Далее расположились «Порту» и «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Майкл Оуэн
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
08 Декабря 2021 в 09:27
Ну полностью согласен с Оуэном. Но как бы это с Ливером злую шутку не сыграло в плей-офф. А так у Клоппа сейчас идет игра чуть ли не лучше чем в чемпионском сезоне. Хотя я лично ждал у Ливера спад в этом сезоне , я думал ,что этот состав Ливера изжил себя еще в прошлом сезоне.
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