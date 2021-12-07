Клопп: У «Ливерпуля» хороший состав

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне поединка с «Миланом» в Лиге чемпионов отметил, что у его команды очень хороший состав.

«Успеха можно добиваться только с фантастическим составом. Мы уже долгое время хорошо знаем друг друга. Знаем свои роли, и наш футбол стал более искушенным по сравнению с прошлым. У парней превосходные взаимоотношения. У нас хороший состав», – цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Ранее специалист заявил, что в ближайшем поединке проведет ротацию состава.

Напомним, что «Ливерпуль» уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.

Поединок между «Миланом» и «Ливерпулем» начнется 7 декабря в 23:00 по московскому времени.