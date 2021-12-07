Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 190 Комментарии
Лига чемпионов

​Пиоли намерен удивить «Ливерпуль»

07 Декабря 2021 • 15:54 Комментировать
Милан
...
Ливерпуль
2.00 3.80 3.40
Через 4 ч. 47 мин.
Сделай ставку и получи бонус 1000р.

«Милан» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет «Ливерпуль», а параллельный матч между «Порту» и «Атлетико» завершится с приемлемым для «россонери» результатом (ничьей или победой мадридцев с определённым счётом). Стефано Пиоли дал понять, что он попробует удивить «Ливерпуль» во вторничном матче.

«Златан – не единственный нападающий, который у нас есть. Чем больше мы непредсказуемы, тем больше проблем мы можем создать. Мы готовы, фанаты будут мотивировать нас. Есть все условия, чтобы добиться результата», - слова Пиоли с пресс-конференции приводит на своих страницах Football Italia.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
07.12  20:45 РБ Лейпциг ... Манчестер Сити 4.1 4 1.83
07.12  20:45 ПСЖ ... Брюгге 1.25 6.8 11
07.12  23:00 Порту ... Атлетико М 2.65 3.35 2.75
07.12  23:00 Аякс ... Спортинг Л 1.64 4.3 5
07.12  23:00 Боруссия Д ... Бешикташ 1.32 6 8.6
07.12  23:00 Шахтёр Донецк ... Шериф 1.61 4.3 5.4
07.12  23:00 Милан ... Ливерпуль 3.05 3.7 2.25
07.12  23:00 Реал Мадрид ... Интер Милан 1.75 4 4.5
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Декабря
17:32 · Лига чемпионов
​Месси, Роналду, Левандовски и Мбаппе – в сборной 2021 года от IFFHS
17:26 · Лига чемпионов
​Нагельсманн: «Выпустим сильнейший состав на «Барселону», пускай «Бенфика» не волнуется» 1
16:38 · Лига чемпионов
​«Вчера он тренировался с улыбкой, а сегодня у него COVID-19»: Тухель рассказал, кто не сыграет с «Зенитом»
15:58 · Лига чемпионов
​Канчельскис призывает «Зенит» не бояться «Челси» 1
15:54 · Лига чемпионов
​Пиоли намерен удивить «Ливерпуль»
14:25 · Лига чемпионов
​Семак допустил выход Барриоса в защитной линии на матч с «Челси»
13:52 · Лига чемпионов
Семак рассказал, кто не сыграет с «Челси»
13:48 · Лига чемпионов
Рангник пообещал провести ротацию в поединке с «Янг Бойз»
12:58 · Лига чемпионов
Масалитин: «Челси» может приехать и вторым составом 1
12:51 · Лига чемпионов
Гаджиев: У «Зенита» отличная возможность проверить себя на фоне «Челси»
12:46 · Лига чемпионов
Семак рассказал о настрое «Зенита» на матч с «Челси» 1
12:36 · Лига чемпионов
Почеттино: Ощущаю поддержку со стороны игроков и клуба
12:17 · Лига чемпионов
Ловрен - о матче с «Челси»: «Нам нечего терять, мы играем за эмблему «Зенита» 3
12:08 · Лига чемпионов
Ван Дейк и Хендерсон не сыграют с «Миланом»
11:52 · Лига чемпионов
Клопп: У «Ливерпуля» хороший состав
Все новости
Рекомендуем