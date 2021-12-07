​Пиоли намерен удивить «Ливерпуль»

«Милан» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет «Ливерпуль», а параллельный матч между «Порту» и «Атлетико» завершится с приемлемым для «россонери» результатом (ничьей или победой мадридцев с определённым счётом). Стефано Пиоли дал понять, что он попробует удивить «Ливерпуль» во вторничном матче.

«Златан – не единственный нападающий, который у нас есть. Чем больше мы непредсказуемы, тем больше проблем мы можем создать. Мы готовы, фанаты будут мотивировать нас. Есть все условия, чтобы добиться результата», - слова Пиоли с пресс-конференции приводит на своих страницах Football Italia.