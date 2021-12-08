Пиоли высказался о вылете «Милана» из Лиги чемпионов

«Милан» вылетел из Лиги чемпионов. В последнем туре группового этапа итальянский топ-клуб потерпел поражение от «Ливерпуля» со счетом 1:2. После завершения встречи наставник «россонери» Стефано Пиоли пообщался с представителями СМИ.

«Нам понравилось играть в такой атмосфере. Команда хотела принести положительные эмоции своим поклонникам, однако не получилось. Но стоит признать, что мы извлекли много полезного из этих шести матчей. Сегодня мы старались показать другую игру и добиться результата», - передает слова специалиста официальный сайт УЕФА.

По итогам шести туров «Милан» набрал лишь четыре балла и занял последнее место в группе.