Ван Дейк и Хендерсон не сыграют с «Миланом»

Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клопп не станет задействовать в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Миланом» некоторых футболистов. Как информирует Liverpool Echo, в гостевом поединке не примут участия защитник Виргил ван Дейк и хавбек Джордан Хендерсон.

Немецкий специалист решил поберечь лидеров команды и не взял их в Милан. Клопп планирует провести серьезную ротацию состава в этом поединке.

«Ливерпуль» набрал 15 баллов после пяти туров и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.

Матч состоится в Милане сегодня, 7 декабря, начало – 23:00 по московскому времени.