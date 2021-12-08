​Тонали: «Мы извлекли уроки и опыт»

«Милан» во вторник вечером проиграл дома «Ливерпулю» со счётом 1:2 и финишировал на последнем месте в группе Лиги чемпионов. После игры комментарий дал полузащитник «россонери» Сандро Тонали.

«Мы знали, что игра будет сложной, потому что даже без некоторых игроков «Ливерпуль» очень силён. Мы извлекли уроки и опыт из игры с топ-командами и возьмём это с собой в будущее. Мы могли бы выступить лучше, но теперь ничего не поделаешь. Теперь мы можем лишь продолжить наш путь и сосредоточиться на следующей цели», - сказал Тонали Sky Sport Italia.

Отметим, что «Милан» лидирует в чемпионате Италии.