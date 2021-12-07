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Лига чемпионов

Почеттино: «Только инопланетяне не видели игру «ПСЖ»

07 Декабря 2021 • 00:15 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Брюгге
1.32 5.50 9.00
Через 19 ч. 17 мин.

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино раздражённо ответил на вопрос журналиста перед матчем с «Брюгге» в шестом туре Лиги чемпионов.

- Как бы вы описали стиль игры «ПСЖ» для того, кто ее не видел? - такой вопрос был задан аргентинскому специалисту на пресс-конференции.

- Все видели нашу игру, иначе вы должны быть инопланетянином или вроде того. Я не знаю, что вы хотели услышать в ответ на свой вопрос. Все знают, как именно мы играем. Но мы также можем иметь и другую позицию, - заявил Почеттино.

Напомним, что поступала информация о том, что эмир Катара недоволен работой аргентинца во главе клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
redwhite1959
07 Декабря 2021 в 01:00
Почеттино: " С точки зрения банальной эрудиции не каждый пессимистически настроенный индивидуум может игнорировать тенденции парадоксальных эмоций!"
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