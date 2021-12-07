Почеттино: «Только инопланетяне не видели игру «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино раздражённо ответил на вопрос журналиста перед матчем с «Брюгге» в шестом туре Лиги чемпионов.

- Как бы вы описали стиль игры «ПСЖ» для того, кто ее не видел? - такой вопрос был задан аргентинскому специалисту на пресс-конференции.

- Все видели нашу игру, иначе вы должны быть инопланетянином или вроде того. Я не знаю, что вы хотели услышать в ответ на свой вопрос. Все знают, как именно мы играем. Но мы также можем иметь и другую позицию, - заявил Почеттино.

Напомним, что поступала информация о том, что эмир Катара недоволен работой аргентинца во главе клуба.