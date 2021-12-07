​Месси и Мбаппе попали в основной состав «ПСЖ» на матч с «Брюгге»

«ПСЖ» уже никуда не денется со второго места в своей группе Лиги чемпионов. Тем не менее, Маурисио Почеттино выставил боевой состав на матч шестого тура против «Брюгге». С первых минут в составе парижан на поле выйдут такие игроки:

Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, ди Мария, Вейналдум, Диалло, Нуну Мендеш, Гуэй, Месси.

Добавим, что «Брюгге» претендует на попадание в Лигу Европы. Для этого бельгийской команде нужно набирать в Париже больше очков, чем «РБ Лейпциг» наберёт в параллельном домашнем матче против «РБ Лейпцига».

Следить за матчем «ПСЖ» - «Брюгге» можно в текстовой трансляции.