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Лига чемпионов

​Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

10 Декабря 2021 • 18:16 Комментировать
ПСЖ
4:1
Брюгге
окончен

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается на страничке турнира в «Твиттере».

Во вторник «ПСЖ» на своём поле разгромил «Брюгге» со счётом 4:1. Килиан Мбаппе отметился двумя голами и результативной передачей на партнёра.

Напомним, что «ПСЖ» занял в своей группе Лиги чемпионов второе место, пропустив вперёд «Манчестер Сити». Команда Маурисио Почеттино узнает имя своего соперника по 1/8 финала сильнейшего клубного турнира континента в ближайший понедельник, 13 декабря. В этот день состоится жеребьёвка.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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