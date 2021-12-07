Почеттино: Ощущаю поддержку со стороны игроков и клуба

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал про атмосферу в парижском коллективе. Он отметил, что ощущает поддержку со стороны руководства клуба.

«У меня все хорошо. Я чувствую поддержку со стороны игроков и клуба. Мы знаем, к чему стремимся.

Хотим улучшить разные аспекты. В частности, коммуникацию, взаимопонимание, доверие. Чтобы сделать баланс, нужно время. Футболисты должны получше узнать друг друга. Вся команда нацелена добиваться успехов», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Сегодня, 7 декабря, парижане примут «Брюгге». Стартовый свисток в Париже прозвучит в 20:45 мск.