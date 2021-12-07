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Лига чемпионов

Мбаппе с Месси разгромили «Брюгге», «РБ Лейпциг» переиграл «Манчестер Сити»

07 Декабря 2021 • 22:38 Комментировать (1)
РБ Лейпциг
2:1
Манчестер Сити
окончен

В группе А Лиги чемпионов завершилась осенняя часть турнира. «Брюгге» имел шанс на евровесну только в случае набора очков против «ПСЖ», но французы быстро разбили эти надежды, Килиан Мбаппе оформил дубль уже на седьмой минуте, став вторым по скорострельности в истории турнира и самым молодым игроком, который забил 30 голов в главном еврокубке. Еще до перерыва счет стал разгромным, когда Лионель Месси забил с игры, а позже он реализовал пенальти. Бельгийцы ответили одним голом - 4:1.

Оставшийся без главного тренера «РБ Лейпциг» ударно сыграл против «Манчестер Сити». Доминик Собослаи и Андре Силва забили по мячу, у соперника один гол отыграл Рияд Марез - 2:1 в пользу немцев.

«Сити» выиграл группу, «ПСЖ» второй, а «РБ Лейпциг» отправился в Лигу Европы.

Протокол игры  
РБ Лейпциг 2:1 Манчестер Сити
(1:0) Собослаи Доминик 24'    
(2:0) Андре Силва 71'    
    76' Марез Рияд (2:1)
Гулачи Петер Мукиэле Норди   79' (Хенрихс Бенджамин (   79') Клостерманн Лукас   46' (Симакан Мохамед (   46') Гвардиол Йошко Анхелиньо Хосе Лаймер Конрад   63' (Адамс Тайлер (   63'   90') Кампль Кевин   14' Нкунку Кристофер Форсберг Эмиль   79' (Броббей Брайан (   79') Собослаи Доминик Андре Силва   86' (Мориба Илайкс (   86')
Запасные: Solomon Bonnah Мартинес Хосеп
Стеффен Закари Уокер Кайл   82' Стоунс Джон   81' Аке Натан   87' (Диаш Рубен (   87') Зинченко Александр Де Брёйне Кевин   30'   87' (Палмер Коул (   87') Фернандиньо Фернандо Гюндоган Илкай Марез Рияд Грилиш Джек Фоден Фил   46' (Стерлинг Рахим (   46')
Запасные: James McAtee Conrad Egan-Riley Эдерсон Мораес Лавия Ромео Уилсон-Эсбранд Джош Карсон Скотт
07 декабря. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

Протокол игры  
РБ Лейпциг 2:1 Манчестер Сити
(1:0) Собослаи Доминик 24'    
(2:0) Андре Силва 71'    
    76' Марез Рияд (2:1)
Гулачи Петер Мукиэле Норди   79' (Хенрихс Бенджамин (   79') Клостерманн Лукас   46' (Симакан Мохамед (   46') Гвардиол Йошко Анхелиньо Хосе Лаймер Конрад   63' (Адамс Тайлер (   63'   90') Кампль Кевин   14' Нкунку Кристофер Форсберг Эмиль   79' (Броббей Брайан (   79') Собослаи Доминик Андре Силва   86' (Мориба Илайкс (   86')
Запасные: Solomon Bonnah Мартинес Хосеп
Стеффен Закари Уокер Кайл   82' Стоунс Джон   81' Аке Натан   87' (Диаш Рубен (   87') Зинченко Александр Де Брёйне Кевин   30'   87' (Палмер Коул (   87') Фернандиньо Фернандо Гюндоган Илкай Марез Рияд Грилиш Джек Фоден Фил   46' (Стерлинг Рахим (   46')
Запасные: James McAtee Conrad Egan-Riley Эдерсон Мораес Лавия Ромео Уилсон-Эсбранд Джош Карсон Скотт
07 декабря. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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Брюгге Манчестер Сити ПСЖ РБ Лейпциг
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
slain
07 Декабря 2021 в 22:53
Не ну РБ молодцы однозначно, хоть и вылетели в ЛЕ, но с открытым забралом каждый матч, будь то Брюгге или Сити.
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окончен РБ Лейпциг 2:1 Манчестер Сити
окончен ПСЖ 4:1 Брюгге
Идет 45 минута Порту 0:0 Атлетико М 2.65 3.35 2.75
Идет 45 минута Аякс 2:1 Спортинг Л 1.64 4.3 5
Идет 45 минута Боруссия Д 2:0 Бешикташ 1.32 6 8.6
Идет 45 минута Шахтёр Донецк 1:0 Шериф 1.61 4.3 5.4
Идет 45 минута Милан 1:1 Ливерпуль 3.05 3.7 2.25
Идет 45 минута Реал Мадрид 1:0 Интер Милан 1.75 4 4.5
08.12  20:45 Зенит ... Челси 5.6 4.2 1.61
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08.12  23:00 Бенфика ... Динамо Киев 1.36 5.4 8.6
08.12  23:00 Аталанта ... Вильярреал 1.78 4.2 4.1
08.12  23:00 Манчестер Юнайтед ... Янг Бойз 1.39 5.6 7.2
08.12  23:00 Вольфсбург ... Лилль 2.02 3.55 3.75
08.12  23:00 Бавария ... Барселона 1.69 4.6 4.3
08.12  23:00 Ред Булл Зальцбург ... Севилья 2.7 3.8 2.45
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