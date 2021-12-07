Мбаппе с Месси разгромили «Брюгге», «РБ Лейпциг» переиграл «Манчестер Сити»

В группе А Лиги чемпионов завершилась осенняя часть турнира. «Брюгге» имел шанс на евровесну только в случае набора очков против «ПСЖ», но французы быстро разбили эти надежды, Килиан Мбаппе оформил дубль уже на седьмой минуте, став вторым по скорострельности в истории турнира и самым молодым игроком, который забил 30 голов в главном еврокубке. Еще до перерыва счет стал разгромным, когда Лионель Месси забил с игры, а позже он реализовал пенальти. Бельгийцы ответили одним голом - 4:1.

Оставшийся без главного тренера «РБ Лейпциг» ударно сыграл против «Манчестер Сити». Доминик Собослаи и Андре Силва забили по мячу, у соперника один гол отыграл Рияд Марез - 2:1 в пользу немцев.

«Сити» выиграл группу, «ПСЖ» второй, а «РБ Лейпциг» отправился в Лигу Европы.