Мбаппе объяснил, почему снова отдал право пробить пенальти Месси

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, почему в очередной раз предоставил право пробить 11-метровый Лионелю Месси. Напомним, эпизод случился под занавес матча с «Брюгге», а у француза был шанс оформить хет-трик.

«Лео должен подойти к важным поединкам с уверенностью. Он пригодится в ответственный момент и поможет нам, когда это будет по-настоящему важно. Поэтому ему нужна энергия, которой он позже зарядит остальных. Здорово, что он сделал дубль. Месси остается самим собой», - прокомментировал Мбаппе в эфире RMC Sport.

Отметим, что благодаря двум забитым мячам аргентинец обошел Пеле в списке лучших бомбардиров в истории футбола.