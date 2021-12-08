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Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе объяснил, почему снова отдал право пробить пенальти Месси

08 Декабря 2021 • 00:21 Комментировать (1)
ПСЖ
4:1
Брюгге
окончен

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, почему в очередной раз предоставил право пробить 11-метровый Лионелю Месси. Напомним, эпизод случился под занавес матча с «Брюгге», а у француза был шанс оформить хет-трик.

«Лео должен подойти к важным поединкам с уверенностью. Он пригодится в ответственный момент и поможет нам, когда это будет по-настоящему важно. Поэтому ему нужна энергия, которой он позже зарядит остальных. Здорово, что он сделал дубль. Месси остается самим собой», - прокомментировал Мбаппе в эфире RMC Sport.

Отметим, что благодаря двум забитым мячам аргентинец обошел Пеле в списке лучших бомбардиров в истории футбола.  


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
id152079006
08 Декабря 2021 в 00:35
Просто Мбаппе поумнее карлика, сразу просёк, сколько будет вони, не дай он пробить пенальти мерзкому гному!
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