Месси повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов

Несмотря на трудности во французском первенстве, нападающий «ПСЖ» Лионель Месси регулярно отличается забитыми голами в Лиге чемпионов. В матче против бельгийского «Брюгге» аргентинец записал на свой счет уже четвертый точный удар в текущем розыгрыше турнира, благодаря чему повторил рекорд Криштиану Роналду.

Теперь футболисты, у которых больше всего «Золотых мячей» в истории, забили 38 разным командам в самом престижном клубном соревновании Европы. Подобными сведениями поделился статистический портал Squawka.

Проследить за тем, удастся ли Месси еще раз порадовать парижскую публику в поединке против «Брюгге», можно на сайте Liveresult.ru, где Вашему вниманию доступна текстовая онлайн-трансляция противостояния.