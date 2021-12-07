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Лига чемпионов

Месси повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов

07 Декабря 2021 • 22:07 Комментировать (1)
ПСЖ
4:1
Брюгге
окончен

Несмотря на трудности во французском первенстве, нападающий «ПСЖ» Лионель Месси регулярно отличается забитыми голами в Лиге чемпионов. В матче против бельгийского «Брюгге» аргентинец записал на свой счет уже четвертый точный удар в текущем розыгрыше турнира, благодаря чему повторил рекорд Криштиану Роналду.

Теперь футболисты, у которых больше всего «Золотых мячей» в истории, забили 38 разным командам в самом престижном клубном соревновании Европы. Подобными сведениями поделился статистический портал Squawka.

Проследить за тем, удастся ли Месси еще раз порадовать парижскую публику в поединке против «Брюгге», можно на сайте Liveresult.ru, где Вашему вниманию доступна текстовая онлайн-трансляция противостояния.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
deathzetk
07 Декабря 2021 в 23:15
аргентинской пешеходной прынцессе ещё ходить и ходить до его рекордов
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Идет 45 минута Порту 0:0 Атлетико М 2.65 3.35 2.75
Идет 45 минута Аякс 2:1 Спортинг Л 1.64 4.3 5
Идет 45 минута Боруссия Д 2:0 Бешикташ 1.32 6 8.6
Идет 45 минута Шахтёр Донецк 1:0 Шериф 1.61 4.3 5.4
Идет 45 минута Милан 1:1 Ливерпуль 3.05 3.7 2.25
Идет 45 минута Реал Мадрид 1:0 Интер Милан 1.75 4 4.5
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08.12  23:00 Вольфсбург ... Лилль 2.02 3.55 3.75
08.12  23:00 Бавария ... Барселона 1.69 4.6 4.3
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