Почеттино – о победе «ПСЖ»: «Я увидел связь между игроками на поле»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал итоговый результат матча его команды против «Брюгге» в рамках Лиги чемпионов – парижане разгромили соперника со счетом 4:1, а по дублю отметились Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

«Это шаг вперед. Я увидел связь между игроками на футбольном поле, особенно это касается атакующей тройки. Прослеживался баланс, это хороший знак. Надеюсь, это станет отправной точкой для дальнейшего усовершенствования. Конечно, хотели финишировать первыми. У нас была сложная группа, но чтобы выиграть Лигу чемпионов – надо побеждать все команды», - приводит слова аргентинского специалиста L’Equipe.

