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Лига чемпионов

Во Франции оценили игру Месси и Мбаппе в матче с «Брюгге»

08 Декабря 2021 • 13:59 Комментировать (3)
ПСЖ
4:1
Брюгге
окончен

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем домашнем стадионе встречался с «Брюгге». Французский гранд разгромно победил гостей из Бельгии со счетом 4:1. По дублю в прошедшем поединке оформили звездные форварды Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Журналисты издания Lequipe оценили игру нападающих в этом матче. Мбаппе был признан лучшим игроком парижан, ему поставили восемь баллов из десяти. Что касается Месси, то вклад аргентинца в победу оценили в семь баллов.

«ПСЖ» набрал 11 очков и финишировал на втором месте в группе А. Первую строчку занял «Манчестер Сити», опередивший французов на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
artur_one
08 Декабря 2021 в 14:12
Вот и день прошел неважно у Криродрочеров отважных;
Ждали сильно просер Месси Но получили очередную депрессию;
Серго со стула свалился Tак пердак его разозлился;
Обкакал он всю кровать Негде теперь ему спать;
Да и политэкпрерт стал исполнять Решил с других акков зайти опять;
Есть у него второй - newbarsanet Это чисто для гномовых привет
Третий акк SdetstvazaParmu Чисто для поддержки ему;
Нужно же лайком себя поддержать Массой так сказать нажать;
Есть и другие персонажи Но они пока не важны;
Уделим и им со времен минутку Пусть пердаки гремят их не на шутку!!!
Castilla
08 Декабря 2021 в 14:33
Рэп, который мы заслужили
Откуда вы беретесь
artur_one
08 Декабря 2021 в 14:35
Это стишок в рифму, не более)
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