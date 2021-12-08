Во Франции оценили игру Месси и Мбаппе в матче с «Брюгге»

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем домашнем стадионе встречался с «Брюгге». Французский гранд разгромно победил гостей из Бельгии со счетом 4:1. По дублю в прошедшем поединке оформили звездные форварды Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Журналисты издания Lequipe оценили игру нападающих в этом матче. Мбаппе был признан лучшим игроком парижан, ему поставили восемь баллов из десяти. Что касается Месси, то вклад аргентинца в победу оценили в семь баллов.
«ПСЖ» набрал 11 очков и финишировал на втором месте в группе А. Первую строчку занял «Манчестер Сити», опередивший французов на один балл.
Ждали сильно просер Месси Но получили очередную депрессию;
Серго со стула свалился Tак пердак его разозлился;
Обкакал он всю кровать Негде теперь ему спать;
Да и политэкпрерт стал исполнять Решил с других акков зайти опять;
Есть у него второй - newbarsanet Это чисто для гномовых привет
Третий акк SdetstvazaParmu Чисто для поддержки ему;
Нужно же лайком себя поддержать Массой так сказать нажать;
Есть и другие персонажи Но они пока не важны;
Уделим и им со времен минутку Пусть пердаки гремят их не на шутку!!!
Откуда вы беретесь