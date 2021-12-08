Во Франции оценили игру Месси и Мбаппе в матче с «Брюгге»

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем домашнем стадионе встречался с «Брюгге». Французский гранд разгромно победил гостей из Бельгии со счетом 4:1. По дублю в прошедшем поединке оформили звездные форварды Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Журналисты издания Lequipe оценили игру нападающих в этом матче. Мбаппе был признан лучшим игроком парижан, ему поставили восемь баллов из десяти. Что касается Месси, то вклад аргентинца в победу оценили в семь баллов.

«ПСЖ» набрал 11 очков и финишировал на втором месте в группе А. Первую строчку занял «Манчестер Сити», опередивший французов на один балл.