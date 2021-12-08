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«ПСЖ» выдал худший старт в Лиге чемпионов с момента смены владельцев

08 Декабря 2021 • 21:30 Комментировать (1)
ПСЖ
4:1
Брюгге
окончен

Несмотря на то, что «ПСЖ» еще за тур до конца группового этапа обеспечил себе выход в стадию плей-офф Лиги чемпионов, данный отрезок на евроарене парижане не могут занести себе в актив. Дело в том, что с момента смены владельцев клуба французы выдали свой худший старт розыгрыша данного турнира.

Во второй раз при катарском руководстве «ПСЖ» набрал лишь 11 очков в группе, столько же, сколько и в сезоне 2018/19. Однако, тогда после шести туров у команды была лучшая разница забитых и пропущенных - +8, а в текущем сезоне в этой графе числится лишь +5.

Таким образом, подопечные Маурисио Почеттино теоретически могут получить более сильного соперника в 1/8 финала, так как будут среди несеянных.  

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
devito792@gmail.com
08 Декабря 2021 в 21:45
Набрали ноунеймов теперь расплачиваться за скупость.
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