Мбаппе – самый молодой игрок, достигнувший отметки в 30 голов в Лиге чемпионов

Нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе хватило шести минут и двадцати секунд, чтобы отметиться дублем в воротах «Брюгге» на старте поединка в рамках Лиги чемпионов. Как следствие, француз стал самым молодым футболистом, достигнувшем отметки в 30 голов в самом престижном клубном турнире Старого Света.

На тот момент форварду было 22 года и 352 дня. Помимо этого, Мбаппе вышел на чистую вторую строчку по голам за календарный год среди топ-5 лиг Европы. Теперь на его счету 47 точных ударов за клуб и сборную, больше лишь у Роберта Левандовски – 66.

Стоит добавить, что в 2021 году игроку удалось записать на свой счет еще 20 результативных передач. Проследить за тем, сможет ли Мбаппе улучшить свой показатель в сегодняшней встрече с бельгийцами, можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте Liveresult.ru