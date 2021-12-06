​Рамос не сыграет против «Брюгге»

В конце ноября Серхио Рамос дебютировал за «ПСЖ». Испанец отыграл 90 минут против «Сент-Этьена», но после этого пропустил два матча команды. В клубе сообщали, что Рамос пока не готов играть регулярно.

В понедельник «ПСЖ» опубликовал свежую информацию о состоянии игроков, которые имеют проблемы со здоровьем. Указано, что Рамос ещё в течении трёх дней будет продолжать работу в рамках постепенной реинтеграции в общую группу. Это означает, что испанский защитник не сыграет против «Брюгге» во вторник.

Также «ПСЖ» анонсировал новое обследование Неймара, которое пройдёт в конце недели. Бразилец, как известно, выбыл примерно до средины января.